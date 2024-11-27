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«Црвена Звезда» — «Штутгарт»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» и «Штутгарт» сыграют в Лиге чемпионов 27 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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«Црвена Звезда» и «Штутгарт» сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 27 ноября. Начало игры на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) — в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт». Доступ к контенту сервиса возможен по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Црвена Звезда» — «Штутгарт» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 20:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
Штутгарт

«Црвена Звезда» в 4-м туре общего этапа уступила «Барселоне» (2:5), а «Штутгарт» — «Аталанте» (0:2). В 4 матчах клуб из Белграда набрал 0 очков, а команда из Штутгарта — 4.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Црвена Звезда
ФК Штутгарт

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