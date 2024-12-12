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Сегодня, 05:06

Ольмо: «Барселона» могла забить «Боруссии» еще больше»

Евгений Козинов
Корреспондент
Дани Ольмо.
Фото Reuters
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Форвард «Барселоны» Дани Ольмо прокомментировал победу над «Боруссией» (3:2) в мате 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы хорошо провели игру с очень хорошим соперником. Очень успешно действовали, как с мячом, так и без него. Могли забить еще больше. Теперь мы очень удачно расположились в турнирной таблице, но это всего лишь мгновение дня сегодняшнего. Наша дальнейшая цель — становиться все сильнее. Посмотрим в итоге, насколько далеко сумеем в этом зайти», — цитирует пресс-служба УЕФА Ольмо.

«Барселона» набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Боруссия» осталась на 9-й строчке — 12 очков.

Душан Влахович (третий слева) празднует свой гол в&nbsp;матче Лиги чемпионов &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:0). «Барселона» с «Боруссией» дали огня, «Ювентус» прибил «Ман Сити», Худяков трижды пропустил
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
Дани Ольмо
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