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Сегодня, 10:30

Брат Чалова — о вылете ПАОКа из Лиги чемпионов: «В этот день он не отвечал мне»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Даниил Чалов, брат нападающего ПАОКа Федора Чалова, ответил на вопрос «СЭ» об адаптации футболиста в Греции.

— Все очень переживают за Федю. Как он сейчас себя чувствует в ПАОКе?

— Адаптируется. В новом месте всегда нужно время. Пока он находится в процессе адаптации. К сожалению, в дебютном матче они вылетели из Лиги чемпионов. Очень обидно. В этот день он не отвечал мне. Думаю, что адаптация какое-то время у него займет. Все хорошо, он улыбается.

— Он говорил, чем Салоники отличаются от Москвы?

— Разницы нет. Улицы те же, метро такое же, — сказал Чалов в рамках «Т-Лиги уличного футбола».

26-летний Чалов стал игроком ПАОКа в межсезонье. 13 августа он дебютировал за команду в ответном матче против «Мальме» (3:4) в квалификации Лиги чемпионов. Греческий клуб уступил шведскому по сумме двух матчей (5:6) и теперь сыграет в Лиге Европы.

Даниил Чалов
Федор Чалов
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПАОК
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