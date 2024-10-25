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Даниил Фомин: «Верю, что сыграю в ЛЧ за «Динамо» — здравые люди вернут Россию обратно»

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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился мнением об отстранении российских клубов от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

«Мне 27 лет, сыграю ли в еврокубках за российский клуб? Не хочется смотреть с плохой стороны. Верю, что сыграю в Лиге чемпионов в составе «Динамо». Допускаю, конечно, что это и не произойдет, но больше верю, что сыграю. Футбол — это спорт. Надеюсь, здравые люди вернут Россию в европейский футбол», — цитирует Фомина «РБ Спорт».

27-летний Фомин всего провел в составе бело-голубых 151 матч, в которых забил 28 мячей и сделал 22 результативные передачи.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с марта 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

Источник: РБ Спорт
Даниил Фомин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Москва)

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