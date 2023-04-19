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Лига чемпионов

Сегодня, 06:54

Дармиан: «Это решающий матч, и мы знаем, что должны выложиться по полной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Интера» Маттео Дармиан поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Это решающий матч, и мы знаем, что должны выложиться по полной, чтобы получить от него то, что хотим. Мы знаем, что показываем не лучшую игру в серии А. У нас проблемы с реализацией, так что мы упустили несколько заслуженных побед. Мы хотим изменить эту тенденцию, но сначала сосредоточимся на еврокубке», — цитирует пресс-служба УЕФА Дармина.

Ответный матч между «Интером» и «Бенфикой» состоится 19 апреля в Милане. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени. В первом матче миланская команда одержала победу (2:0).

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037775--inter-vs-benfica/
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