Дармиан: «Теперь «Интер» выложится по полной в финале»

Защитник «Интера» Маттео Дармиан прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Я очень горжусь командой и доволен: мы заслужили этот финал двумя отличными матчами. Теперь выложимся по полной в финале. Этот финал — вознаграждение нам за все жертвы, которые приносили на протяжении многих лет», — цитирует пресс-служба УЕФА Дармиана.

Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.