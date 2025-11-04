Дауман из «Арсенала» стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов

Полузащитник «Арсенала» Макс Дауман принял участие в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Славии» (3:0).

Игрок на 73-й минуте заменил Леандро Троссарда. Дауман, который вышел на поле в возрасте 15 лет и 308 дней, стал самым молодым футболистом в истории турнира.

Англичанин побил рекорд экс-форварда дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, который дебютировал в Лиге чемпионов в 2020 году в возрасте 16 лет и 18 дней в матче против «Зенита».

Дауман является воспитанником академии «Арсенала». За основную команду лондонского клуба он выступает с лета этого года.