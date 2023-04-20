Де Брюйне заявил, что фактор мести не будет для него главным в полуфинале Лиги чемпионов «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Я не мстительный человек. В прошлом году случилось то, что и должно было случиться. Мы очень хорошо сыграли в двух матчах, и последние пять минут изменили ход встречи. Мы должны взять это себе на заметку и двигаться дальше. Это случилось, и это не значит, что мы плохо сыграли в тех двух играх. Футбол — это детали, что-то плохое случается, но ты двигаешься дальше», — сказал Де Брюйне на пресс-конференции.

В прошлом розыгрыше лиги Чемпионов «Реал» и «Манчестер Сити» также встречались в полуфинале. По сумме двух матчей (3:4, 3:1) дальше прошел испанский клуб, который позже выиграл турнир.