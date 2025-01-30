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Полузащитник и капитан «Аталанты» Мартен де Рон прокомментировал игру команды в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:2).
«Аталанта» хотела оказать давление на «Барселону», потому мы оставили мяч их защитникам, а затем попытались жестко прессинговать. Мне приходилось повсюду следовать за Педри. Он хорош, никогда не упускает возможности контролировать мяч. Пришлось держаться к нему очень близко, чтобы усложнить его жизнь. Думаю, что за этим матчем было приятно наблюдать», — цитирует Де Рона пресс-служба УЕФА.
«Аталанта» набрала 15 очков, заняла 9-е место в турнирной таблице и вышла в стыковой раунд Лиги чемпионов. Жеребьевка стыков состоится 31 января, первые матчи пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.