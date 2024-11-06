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Сегодня, 03:15

Дьекереш назвал причины победы «Спортинга» над «Манчестер Сити»

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Нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (4:1) в матче общей стадии Лиги чемпионов. Форвард оформил в этой встрече хет-трик.

«Вечер сложился почти идеально. Началось все не очень хорошо, но мы нашли способы, как противостоять сопернику. Нам пришлось глубоко защищаться, к чему мы не привыкли, но мы адаптировались, хорошо сыграли на контратаках и забили четыре гола», — цитирует Дьекереша пресс-служба УЕФА.

26-летний швед был признан лучшим игроком встречи и стал вторым шведом, оформившим хет-трик в матче Лиги чемпионов.

«Спортинг» набрал 10 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. «Сити» опустился на 6-ю строчку — 7 очков.

Игроки &laquo;Спортинга&raquo; качают Рубена Аморима. Аморим простился со «Спортингом» разгромом «Манчестер Сити», а Дьекереш затмил Холанна. «Ливерпуль» не оставил шансов «Байеру»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
Виктор Дьекереш

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