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Сегодня, 02:36

Дьекереш ответил на троллинг Габриэля во время празднования гола в ворота «Спортинга»

Евгений Козинов
Корреспондент
Габриэль празднует гол в ворота «Спортинга».
Фото AFP
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Нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш прокомментировал празднование гола защитником «Арсенала» Габриэлем гола в ворота лиссабонской команды в Лиге чемпионов.

В конце первого тайма бразилец сделал счет 3:0 и во время празднования сложил руки в замок и закрыл глаза, спародировав таким образом празднование Дьекереша, который закрывает таким образом рот.

«Празднование Габриэля? Он может украсть его, если не может придумать свое! Я не знал, что он сделал так (приложил руки к глазам, а не ко рту), но забавно, что ему нравится мое празднование», — приводит Viaplay Fotboll слова Дьекереша.

Фото Reuters
«Арсенал» набрал 10 очков и поднялся на 7-е место в таблице, обойдя «Спортинг», который с 10 очками теперь на 8-й строчке.
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Виктор Дьекереш
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Спортинг (Лиссабон)

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