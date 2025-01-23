Райс: «Быстрый гол помог «Арсеналу» успокоиться в матче с «Динамо»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал победу над загребским «Динамо» (3:0) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Многие команды приезжают к нам и играют в обороне пятью защитниками, четырьмя игроками в полузащите и одним форвардом. Такую оборону трудно взломать. Быстрый гол помог нам успокоиться, после него нужно было лишь сохранять спокойствие и недопускать ненужных ошибок. Были моменты, когда мы делали слишком много касаний и едва не поплатились за это», — цитирует пресс-служба УЕФА Райса.

«Арсенал» набрал 16 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. Загребская команда располагается на 26-й строчке — 8 очков.