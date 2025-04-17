Райс: «У «Арсенала» есть четкая цель: мы хотим играть с лучшими командами и выиграть турнир»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал победу над «Реалом» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Особенный вечер для нашего клуба, исторический. У нас есть четкая цель: мы хотим играть с лучшими командами и выиграть турнир.

Перед сегодняшним матчем многие говорили о возможном камбэке «Реала». Они много раз спасались в этом турнире. Но мы в себе не сомневались и подошли к этой игре с уверенностью. Знали, что придется терпеть, но мы победим. Мы представляли эту победу и добились ее», — цитирует пресс-служба УЕФА Райса.

«Арсенал» вышел в полуфинал, где встретится с «ПСЖ». Первый матч состоится в Лондоне 29 апреля, а ответный — в Париже 6 мая.