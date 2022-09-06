Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

6 сентября, 09:40

Дембеле рассказал, является ли «Барселона» фаворитом на победу в Лиге чемпионов

Мария Гусева

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле ответил на вопрос, является ли его команда фаворитом в Лиге чемпионов.

«Барса» всегда была одним из фаворитов, наряду с другими великими клубами, такими как «Мадрид» или «Ливерпуль». Мы должны начать очень хорошо, не так, как в прошлом году, когда мы проиграли «Баварии» (0:3), а затем «Бенфике» (0:3). Мы должны начать с побед и дойти до вершины", — цитирует Mundo Deportivo Дембеле.

Первый матч в групповом турнире Лиги чемпионов «Барселона» проведет против «Виктории». Встреча пройдет 7 сентября в 22.00 — мск.

Усман Дембеле
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
1
1
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Главной целью «Барселоны» в этом сезоне является победа в ла лиге
Месси: «Лигу чемпионов сложно выиграть. Любая ошибка выкидывает тебя из турнира»
«Ницца» и «Марсель» проведут по матчу без зрителей в еврокубках. Клубы наказаны за поведение фанатов
«Ювентус» в жесточайшем кризисе за 15 лет. Дошло до того, что в клуб сватают экс-тренера «Спартака»
Солер: «Все в «ПСЖ» хотят выиграть Лигу чемпионов»
УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в Америке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тухель ждет эмоционального футбола в матче с загребским «Динамо» в Лиге чемпионов

Аллегри назвал «ПСЖ» главным фаворитом Лиги чемпионов