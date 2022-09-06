Дембеле рассказал, является ли «Барселона» фаворитом на победу в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле ответил на вопрос, является ли его команда фаворитом в Лиге чемпионов.

«Барса» всегда была одним из фаворитов, наряду с другими великими клубами, такими как «Мадрид» или «Ливерпуль». Мы должны начать очень хорошо, не так, как в прошлом году, когда мы проиграли «Баварии» (0:3), а затем «Бенфике» (0:3). Мы должны начать с побед и дойти до вершины", — цитирует Mundo Deportivo Дембеле.

Первый матч в групповом турнире Лиги чемпионов «Барселона» проведет против «Виктории». Встреча пройдет 7 сентября в 22.00 — мск.