Дембеле рассказал, является ли «Барселона» фаворитом на победу в Лиге чемпионов

6 сентября, 09:40
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле ответил на вопрос, является ли его команда фаворитом в Лиге чемпионов.
«Барса» всегда была одним из фаворитов, наряду с другими великими клубами, такими как «Мадрид» или «Ливерпуль». Мы должны начать очень хорошо, не так, как в прошлом году, когда мы проиграли «Баварии» (0:3), а затем «Бенфике» (0:3). Мы должны начать с побед и дойти до вершины", — цитирует Mundo Deportivo Дембеле.
Первый матч в групповом турнире Лиги чемпионов «Барселона» проведет против «Виктории». Встреча пройдет 7 сентября в 22.00 — мск.