Деменко назвал «Реал» фаворитом Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко рассказал, кого считает фаворитом в Лиге чемпионов.

«Мы видим, как «Реал» действует в Лиге чемпионов. Пусть в чемпионате упустили этот момент, но прекрасно понимали, что команда могла где-то терять очки. Но что касалось Лиги чемпионов — другая команда. Мы помним, когда «Реал» проигрывал в Ла Лиге, а затем побеждал в ЛЧ. Поэтому «Реал» — фаворит в любом случае. Он дважды никому не проигрывает, видимо такая система в клубе выстроилась», — цитирует Деменко «Евро-Футбол.Ру».

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Челси». Первый матч между командами пройдет 12 апреля в Мадриде, ответная игра состоится 18 апреля в Лондоне.