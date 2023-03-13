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Сегодня, 18:43

Деменко не верит, что «Ливерпуль» совершит подвиг в матче с «Реалом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист московского «Спартака» Максим Деменко оценил шансы английского «Ливерпуля» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Ливерпулю» уже нечего терять нечего. Они будут биться в ответной игре. Это не тот «Ливерпуль», который был два года назад. Многое будет зависеть от того, кто первый забьет. Но сейчас я не верю в англичан. Несколько лет назад я бы мог сказать, что команда может совершить подвиг, но не сейчас", — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» на «Энфилде» разгромил «Ливерпуль» (5:2). По ходу встречи команда Карло Анчелотти уступала со счетом 0:2.

Матч «Реал» — «Ливерпуль» пройдет 15 марта в Мадриде.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/13/19955869.shtml
Максим Деменко
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