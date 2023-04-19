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Сегодня, 17:36

Деменко — о незабитом пенальти Кварацхелии в ЛЧ: «Конечно, Хвича переживает»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о психологическом состоянии полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Миланом» футболист не сумел реализовать пенальти.

«Конечно, Хвича переживает. Вопрос сейчас в Спалетти, как он поддержит футболиста в этой ситуации. Мы видели, что после незабитого пенальти ребята подошли к нему, эмоционально поддержали, да и после матча тоже. Сказать, что Хвича сейчас потерялся... Такое бывает. Конечно, надо было «Наполи» раньше забивать, игра бы по-другому могла сложиться. Но я думаю, что Хвича профессионал, справится с этим», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Ответная игра 1/4 финала турнира между командами прошла 18 апреля и завершилась вничью 1:1. В первом матче «Милан» обыграл «Наполи» со счетом 1:0.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/19/20247973.shtml?updated
Максим Деменко
Хвича Кварацхелия
Футбол
РПЛ
ФК Милан
ФК Наполи
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