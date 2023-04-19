Деменко высказался о возможном противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко поделился мыслями о возможном противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Реал» уже вышел в полуфинал турнира, одержав победу над «Челси» по сумме двух матчей — 2:0, 2:0.

«Это две сильнейшие команды, и клуб, который выиграет их противостояние, наверно, выиграет и Лигу чемпионов. Если их сравнивать, то «Манчестер Сити» сейчас, может, где и поинтереснее выглядит. Но тут 50 на 50, в матчах может быть все», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Ответный матч «Манчестер Сити» и «Баварии» в рамках четвертьфинала ЛЧ пройдет в Мюнхене сегодня, 19 апреля, и начнется в 22.00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой английского клуба (3:0).