Девушка Сафонова — о дебюте вратаря за «ПСЖ»: «Все не зря»

Марина Кондратюк, девушка российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, отреагировала на дебют своего возлюбленного за парижан.

25-летний футболист вышел в старте французского клуба на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:0). Он сделал один сейв за игру.

«Горжусь сильно! Рада быть рядом в этот важный день. Все не зря», — написала Кондратюк в своем Telegram-канале.

Сафонов перешел в «ПСЖ» этим летом, подписав контракт с клубом до 2029 года. Ранее он выступал за «Краснодар».

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» 1 октября сыграет на выезде с «Арсеналом».