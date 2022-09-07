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Лига чемпионов

7 сентября, 07:38

Ди Лоренцо считает, что «Наполи» может доставить «Ливерпулю» проблемы

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо надеется, что его команда покажет свою лучшую игру в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Это важный турнир для каждого из нас. Постараемся показать лучшую игру против топового соперника. Настрой и класс позволяют нам рассчитывать на то, что мы доставим «Ливерпулю» проблемы. У англичан очень талантливые игроки. Надо быть с ними осторожными в обороне», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

Матч «Наполи» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 7 сентября. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035642--napoli-vs-liverpool/
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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