Ди Лоренцо считает, что «Наполи» может доставить «Ливерпулю» проблемы

Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо надеется, что его команда покажет свою лучшую игру в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Это важный турнир для каждого из нас. Постараемся показать лучшую игру против топового соперника. Настрой и класс позволяют нам рассчитывать на то, что мы доставим «Ливерпулю» проблемы. У англичан очень талантливые игроки. Надо быть с ними осторожными в обороне», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

Матч «Наполи» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 7 сентября. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.