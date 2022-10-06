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Лига чемпионов

Сегодня, 01:29

Ди Мария обошел Месси по голевым передачам в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Анхель Ди Мария.
Фото Global Look Press

Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария отметился треям голевыми передачами в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Маккаби» (3:1).

Теперь на счету 34-летнего аргентинца 38 ассистов за карьеру в главном еврокубковом турнире. Как сообщает Opta, по этому показателю он обошел соотечественника Лионеля Месси, выступающего за «ПСЖ». У Лео 37 результативных пасов.

Только нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сделал больше голевых передач, чем Ди Мария. У португальца их 42.

Анхель Ди Мария
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ювентус
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