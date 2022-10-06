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Лига чемпионов

Сегодня, 05:21

Ди Мария доволен старанием игроков «Ювентуса» в матче с «Маккаби»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария прокомментировал победу над «Маккаби» (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Аргентинец в этой встрече отметился тремя голевыми передачами.

«Мы проделали отличную работу. Сегодня я помог команде победить. Это вторая кряду победа с тремя забитыми мячами. Но самое главное, что мы старались. Ассисты приносят мне радость. Я просто делаю свою работу и получаю удовольствие от этого. Мне нравится помогать партнерам забивать и делать их счастливыми», — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Марию.

«Ювентус» с 3 очками занимает третье место в своей группе. «Маккаби» — последний (0 очков).

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035687--juventus-vs-m-haifa/
Анхель Ди Мария
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ювентус
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