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Лига чемпионов

5 сентября, 16:51

Ди Мария пропустит матч «Ювентуса» в Лиге чемпионов против «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ», сообщает La Gazzetta dello Sport.

34-летний вингер успел восстановиться после травмы, которую получил на старте нового сезона серии А. Однако футболист пока не набрал должную форму, так что тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем.

Напомним, что Ди Мария выступал за «ПСЖ» с 2015 по 2022 год. Аргентинец покинул французский клуб этим летом и присоединился на правах свободного агента к «Ювентусу».

Матч «ПСЖ» — «Ювентус» пройдет в Париже 6 сентября. Начало игры — 22.00 (мск).

Анхель Ди Мария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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