Ди Мария рассказал о настрое «Бенфики» на матч с «Интером» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Бенфики» Анхель ди Мария рассказал об ожиданиях от матча с «Интером» в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА.

«Это будет достаточно сложный матч с соперником высокого уровня. У «Интера» в составе много опасных футболистов, которые способны решить исход встречи. Мы же приложим максимум усилий, чтобы завершить встречу с положительным результатом», — передает слова аргентинского полузащитника пресс-служба УЕФА.

Команды встретятся сегодня, 3 октября, в Милане. Начало — в 22.00 мск.