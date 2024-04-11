Симеоне: «Атлетико» хорошо играл до 70-й минуты»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, все матчи на этой стадии будут очень упорными. Мы видели борьбу во всех поединках, и в нашем тоже. Мы сражаемся с очень трудным соперником. Считаю, что в первом тайме мы были лучше. Мы хорошо играли до 70-й минуты. Мои ребята контролировали игру и смогли увеличить преимущество. Но «Боруссия» смогла вернуться в игру, у нее отличные игроки, и они сократили отставание, а в итоге все могло закончиться и ничьей.

Победы делают меня счастливым. Я радуюсь, когда команда играет так, как сегодня. После 15 дней без игровой практики мы волновались, не знали, как пойдет игра, но все сложилось хорошо. Мы сумели оказать давление на соперника, часто отбирали мяч на чужой половине. Теперь поедем к ним в гости, понимая, чего ожидать», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

Ответная встреча состоится в Дортмунде через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.