Симеоне: «Атлетико» контролировал 80 процентов игры с «Лейпцигом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Лейпцигом» (2:1) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы контролировали 80 процентов игры. Мы не смогли остановить контратаку, которая принесла им гол. Они очень хорошо контратаковали, но после пропущенного мяча нам удавалось их тормозить. Мы больше играли на их половине поля, заработали несколько угловых и создали четыре хороших голевых момента, но мяч никак не шел в ворота. Хорошо, что контратака с участием Льоренте и Гризманна все же позволила нам сравнять счет», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

Во втором туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Бенфикой» 2 октября, а «Лейпциг» в этот же день встретится с «Ювентусом».