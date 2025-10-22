Симеоне: «Арсенал» — лучшая команда из тех, с кем «Атлетико» столкнулся на старте сезона»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:4) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Идет процесс совершенствования. Нам нужно просто его продолжать. Думаю, поначалу мы играли очень хорошо. Начиная с 60-й минуты, соперник был сильнее и победу заслужил. Я бы сказал, что это лучшая команда из тех, с кем мы столкнулись на старте сезона. Она очень хорошо ведет борьбу, бежит и бежит вперед. У нее по всему полю высококлассная игра. Теперь нам надо будет от этого отойти и на тренировках сконцентрироваться на том, что было выполнено правильно, попутно внося в это коррективы», — цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне.

«Арсенал» с 9 очками и занимает 3-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Атлетико» с 3 очками идет 18-м в таблице.