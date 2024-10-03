Симеоне: «Во втором тайме «Атлетико» просто бросил играть»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:4) в матче 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«У нас мало что получилось, они воспользовались всеми нашими ошибками, и мы должны их поздравить. Мы проделали очень хорошую работу в предсезонке, но сегодня мы играли не лучшим образом. Вы могли видеть это в первой половине, а во второй мы просто бросили играть», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

«Бенфика» набрала 6 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице. «Атлетико» с 3 очками занимает 23-ю строчку.