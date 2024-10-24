Симеоне: «У «Лилля» было три шанса, и они воспользовались ими по максимуму»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Лилля» в матче 3-го тура основной стадии Лиги чемпионов.

«Команда провела отличный первый тайм, один из лучших в сезоне, но это жестокий турнир. Если ты не забиваешь, то вылетаешь. У «Лилля» было три шанса, и они воспользовались ими по максимуму. Лига чемпионов — сложный турнир. Сейчас мы переживаем непростой период, а впереди очень трудная игра с «ПСЖ», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

«Атлетико» с 3 очками занимает 27-е место в турнирной таблице. «Лилль» идет на 15-й строчке — 6 очков.