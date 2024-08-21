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Сегодня, 21:20

«Динамо» Киев — «РБ Зальцбург»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Динамо» Киев встретится с «Зальцбургом» в квалификации Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
ФК «Ред Булл Зальцбург».
Фото Global Look Press
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«Динамо» Киев встретится с «Зальцбургом» в матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в среду, 21 августа. Игра пройдет на «Арене Люблин» в Польше. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
21 авг, 22:00. Arena Lublin (Люблин)
Динамо К
Зальцбург

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция будет доступна по платной подписке.

Ответная игра состоится 27 августа, победитель противостояния выйдет в общий этап Лиги чемпионов.

В рамках квалификации ЛЧ «Динамо» победило «Партизан» (9:2 по сумме двух матчей) и «Рейнджерс» (3:1). «Зальцбург» стартовал с 3-го отборочного раунда и обыграл «Твенте» (5:4).

В последний раз «Динамо» участвовало в групповом этапе главного европейского клубного турнира в сезоне-2021/22, а «Зальцбург» — в сезоне-2023/24.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Киев)
ФК Ред Булл Зальцбург
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