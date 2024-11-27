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Сегодня, 21:45

«Динамо» Загреб — «Боруссия»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Динамо» Загреб — «Боруссия» сыграют в Лиге чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото AFP
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Матч 5-го тура общего этапа Лига чемпионов «Динамо» Загреб — «Боруссия» пройдет в среду, 27 ноября, на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Стартовый свисток — в 23.00 по московскому времени.

Игру «Динамо» Загреб — «Боруссия» в прямом эфире транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Сервис запускает мультикаст — интересные моменты всех матчей с началом в 23.00 мск в одном окне.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Динамо» Загреб — «Боруссия» также можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 23:00. Maksimir (Загреб)
Динамо Зг
Боруссия Д

В 4-м туре общего этапа загребское «Динамо» обыграло «Слован» (4:1), а «Боруссия» — «Штурм» (1:0).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Динамо (Загреб)

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