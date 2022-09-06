Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

6 сентября, 21:42

«Челси» стартовал в Лиге чемпионов с поражения от загребского «Динамо»

Иван Торопцев
Корреспондент
Мислав Оршич забивает гол в ворота «Челси».
Фото Reuters

«Челси» проиграл загребскому «Динамо» на выезде в матче 1-го тура группы E Лиги чемпионов — 0:1.

Единственный гол в матче забил форвард хозяев Мислав Оршич на 13-й минуте.

На 49-й минуте отличился форвард лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг, однако его гол был отменен из-за офсайда.

В параллельной встрече «Боруссия» разгромила «Копенгаген» со счетом 3:0.

Сегодня, 6 сентября состоится еще один матч группы E, в котором «Зальцбург» примет на своем поле «Милан». Игра начнется в 22.00 (мск).

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде против «Милана» (14 сентября, 19.45 мск), а «Челси» встретится дома с «Зальцбургом» (14 сентября, 22.00 мск).

Лига чемпионов. Группа E
06 сент, 19:45. Maksimir (Загреб)
Динамо З
1:0
Челси
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Загреб)
ФК Челси
2
36
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Главной целью «Барселоны» в этом сезоне является победа в ла лиге
Месси: «Лигу чемпионов сложно выиграть. Любая ошибка выкидывает тебя из турнира»
«Ницца» и «Марсель» проведут по матчу без зрителей в еврокубках. Клубы наказаны за поведение фанатов
«Ювентус» в жесточайшем кризисе за 15 лет. Дошло до того, что в клуб сватают экс-тренера «Спартака»
Солер: «Все в «ПСЖ» хотят выиграть Лигу чемпионов»
УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в Америке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Копенгаген» в первом туре Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Ювентус»: Мбаппе открыл счет на 5-й минуте с передачи Неймара