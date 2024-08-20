«Динамо» Загреб и «Карабах» встретятся в квалификации Лиги чемпионов

Загребское «Динамо» примет «Карабах» в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов во вторник, 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция будет доступна по платной подписке.

Ответная игра состоится 28 августа. Победитель противостояния выйдет в основной турнир Лиги чемпионов.

«Карабах» стартовал в квалификации со второго раунда. Команда обыграла «Линкольн Ред Импс» (7:0 по сумме двух встреч) и «Лудогорец» (8:4). «Динамо» проведет первый матч в еврокубковом сезоне.

Обе команды успешно выступают в своих чемпионатах. «Динамо» одержало победу в 3 матчах из 3 в хорватской лиге, а «Карабах» выиграл обе встречи в чемпионате Азербайджана.