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Сегодня, 00:02

«Монако» ушел от поражения в матче с загребским «Динамо», Головина заменили после первого тайма

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Головин в матче против «Динамо» Загреб.
Фото AFP
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«Монако» в гостях сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2.

Монегаски уступали со счетом 0:2 по ходу встречи. У хозяев отличились Лука Сучич (45+3-я минута) и Мартин Батурина (66-я).

«Монако» сумел отыграться благодаря голам Мохаммеда Салису (74-я) и Дениса Закарии (пенальти, 90-я).

Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе команды и был заменен после первого тайма.

«Монако» (4 очка) идет 14-м в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Динамо» (1) поднялось на 28-ю строчку.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Maksimir (Загреб)
Динамо З
2:2
Монако

Александр Головин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Загреб)
ФК Монако

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