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«Динамо» Загреб — «Монако»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Динамо» Загреб сыграет с «Монако» в Лиге чемпионов 2 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Головин (ФК «Монако»).
Фото Reuters
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Загребское «Динамо» сыграет с «Монако» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Игра состоится на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Динамо» Загреб — «Монако» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

В 1-м туре ЛЧ загребский клуб крупно проиграл «Баварии» — 2:9, команда из Монако обыграла «Барселону» со счетом 2:1.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Maksimir (Загреб)
Динамо Зг
Монако

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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