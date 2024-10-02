Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 11:40

«Динамо» Загреб — «Монако»: во сколько и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Динамо» Загреб и «Монако» проведут матч общего этапа Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Загребское «Динамо» и «Монако» встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Игра пройдет на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия), начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию этого матча в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре Okko во вкладке «Спорт» при условии подписки. Сервис также предлагает переклички всех вечерних встреч Лиги чемпионов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Динамо» Загреб — «Монако» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Maksimir (Загреб)
Динамо Зг
Монако

В составе «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин, который в первом туре Лиги чемпионов вышел на поле на замену и принял участие в победе над «Барселоной» (2:1). Хорватский две недели назад уступил «Баварии» в Мюнхене со счетом 2:9.

ФК Динамо (Загреб)
ФК Монако

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Соперники ждали Пьянича на поле, чтобы попросить у него футболку, от Кейта дождались чуда, от 18-летнего таланта - гола. Что случилось в матче «Пари НН» – ЦСКА
Девушка Алексея Миранчука пожаловалась на жизнь в США
Дегтярев сообщил о профессионализме экипажа самолета с Чернышенко
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого крупно проиграл в Лиге чемпионов АФК
Генштаб ВС Ирана рассказал об атаке на две базы ВВС Израиля и штаб «Моссада»
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Вам плевать на спорт — вас интересуют только деньги». Фанаты «Боруссии» атакуют УЕФА
«РБ Лейпциг» — «Ювентус»: во сколько и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Бенфика» — «Атлетико»: во сколько и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
В Италии оправдывают Доннарумму за ошибки в матче с «Арсеналом»
«Лилль» — «Реал», «Астон Вилла» — «Бавария», игры «Ливерпуля», «Монако» и «Ювентуса». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
«Шахтер» — «Аталанта»: во сколько и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Сегодня
Вчера
Неделя