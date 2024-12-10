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Сегодня, 19:45

«Динамо» Загреб — «Селтик»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Динамо» Загреб и «Селтик» встретятся в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Динамо» Загреб и «Селтик» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 10 декабря. Игра будет проходить на стадионе «Максимир» в Загребе, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на ресурс.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Динамо» Загреб — ПСВ можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 20:45. Maksimir (Загреб)
Динамо Зг
Селтик

Загребское «Динамо» находится на 23-м месте таблицы Лиги чемпионов, набрав 7 очков в 5 турах. «Селтик» располагается на 20-й строчке с 8 очками.

ФК Динамо (Загреб)
ФК Селтик
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