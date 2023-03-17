Директор «Челси» Барнард о «Реале» в 1/4 финала ЛЧ: «Это третья часть трилогии»

Директор «Челси» Дэвид Барнард поделился мнением о предстоящих матчах с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это третья часть трилогии. После плей-офф [в 2021 и 2022 году] обе команды стали чемпионами. Играть ответный матч дома лучше для нас и для болельщиков. Фаворитов в этом матче нет, все вровень», — приводит слова Барнарда Marca.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля.

Полуфиналы пройдут 9 и 10 мая, ответные встречи будут сыграны 16 и 17 мая.

Финал пройдет 10 июня в Стамбуле. Хозяином решающего матча будет команда из полуфинала с участием «Реала» или «Челси» и «Ман Сити» или «Баварии».