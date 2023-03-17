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Лига чемпионов

Сегодня, 15:32

Бегиристайн считает «Манчестер Сити» фаворитом в игре с «Баварией» в Лиге чемпионов

Руслан Минаев
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Директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. «Горожане» сыграют с «Баварией».

«Холанн — это та часть, что делает нас лучше. Считаю нас фаворитом. Мы сплоченная, стабильная команда, мы мыслим позитивно.

Посмотрим, сможем ли мы выйти в полуфинал. Если выйдем и сможем выбить «Челси» или «Реал», будет хороший шанс выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Бегиристайна Marca.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля.

Полуфиналы пройдут 9 и 10 мая, ответные встречи будут сыграны 16 и 17 мая.

Финал пройдет 10 июня в Стамбуле. Хозяином решающего матча станет команда из полуфинала с участием «Реала» или «Челси» и «Ман Сити» или «Баварии».

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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