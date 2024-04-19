Булыкин: «Есть магия «Реала», которая опять им помогла, и они прошли «Сити»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Сити» (1:1, пенальти — 4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Честно говоря, «Манчестер Сити» смотрелся очень хорошо. Я даже думал, что они победят. Но есть магия «Реала», которая опять им помогла, и они прошли по пенальти. Очень удачно сложилось, но таков футбол — он непредсказуем», — цитирует «Газета.Ru» Булыкина.

«Реал» по сумме двух матчей одержал победу и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Баварией», переигравшей в среду «Арсенал» (1:0).