Дмитрий Булыкин: «Реал» в домашних стенах — очень сильный соперник»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кого считает фаворитом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

«Я думаю, что вряд ли у «Реала» можно так выиграть [отыграть три мяча]. «Реал» в домашних стенах — это очень сильный соперник, поэтому я думаю, что мадридский клуб забьет и все этим решит», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Первый матч между командами прошел в Англии и завершился победой «Реала» (5:2). Ответная игра состоится в Мадриде 15 марта и начнется в 23.00 по московскому времени.