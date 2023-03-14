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Лига чемпионов

Сегодня, 15:56

Дмитрий Булыкин: «Реал» в домашних стенах — очень сильный соперник»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кого считает фаворитом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

«Я думаю, что вряд ли у «Реала» можно так выиграть [отыграть три мяча]. «Реал» в домашних стенах — это очень сильный соперник, поэтому я думаю, что мадридский клуб забьет и все этим решит», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Первый матч между командами прошел в Англии и завершился победой «Реала» (5:2). Ответная игра состоится в Мадриде 15 марта и начнется в 23.00 по московскому времени.

 

 

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/14/19963255.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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