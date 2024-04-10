Черышев: «Реал» и «Манчестер Сити» — равные команды. Невозможно выделить сильнейшего»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев оценил пару 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити».

«В этой паре невозможно выделить, кто сильнее. Обе команды играют под руководством очень хороших тренеров, в активе которых прекрасные футболисты. И «Реал Мадрид», и «Манчестер Сити» — равные команды. Раньше мы могли выделить команду. Когда играли Роберто Карлос, Бекхэм, Зидан, то это можно было понять. А сейчас обе команды имеют футболистов очень высокого уровня, поэтому они почти одного уровня», — сказал Черышев ODDS.ru.

Первый матч завершился со счетом 3:3. Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17 апреля на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало игры — в 22.00 (мск).