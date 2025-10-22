Губерниев о ситуации в «ПСЖ»: «На игру Забарного похер. А Сафонов — не ссыкло и настоящий спортсмен»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.

«ПСЖ» разгромил «Байер» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 7:2.

Худшую оценку (3.3) по версии портала Flashscore получил Забарный.

«Мне, как и всем россиянам, похер на игру Забарного. Даже Сафонову, думаю, похер. Забарный сыграл неудачно, посмотрим, какой у него кредит доверия со стороны тренера и руководства клуба. Разговоры, что Сафонова могут убрать из-за наличия в составе Забарного? Если бы хотели, то давно уже это сделали. Матвей Сафонов — молодец, что пытается выдержать конкуренцию в составе очень именитой команды. Он заслуживает уважения. Сафонов — не ссыкло и настоящий спортсмен! Многие наши футболисты рассказывают, что могли бы уехать в более сильный европейский чемпионат. А он это сделал и выиграл Лигу чемпионов. Причем полноценно это сделал. Думаю, вопросы Сафонова не связаны с российско-украинскими взаимоотношениями. Если бы Матвей играл хорошо, то никакой Забарный не помешал бы ему играть в стартовом составе», — сказал Губерниев «СЭ».