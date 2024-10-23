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Сегодня, 14:51

Доннарумма не впечатлил итальянские СМИ в матче с ПСВ

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма не впечатлил итальянские СМИ в матче 3-го тура Лиги чемпионов с ПСВ (1:1).

На Апеннинах считают, что в эпизоде с пропущенным на 34-й минуте от Ланга мячом вратарь мог выручить свою команду. При этом россиянин Матвей Сафонов вновь остался на скамейке запасных парижского гранда.

Оценка Доннаруммы от La Gazzetta dello Sport — 6,0. Для сравнения: его коллега по амплуа в нидерландском клубе Вальтер Бенитес получил от ведущего спортивного СМИ Италии 7,0.

Джанлуиджи Доннарумма
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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