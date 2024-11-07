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«Не выручил». Доннарумма получил низкие оценки за матч ЛЧ с «Атлетико»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В среду, 6 ноября, «ПСЖ» уступил на своем поле «Атлетико» (1:2) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Российский вратарь Матвей Сафонов остался на скамейке запасных — играл Джанлуиджи Доннарумма.

Итальянские СМИ поставили соотечественнику невысокие оценки за эту встречу: Corriere dello Sport и Tuttosport по 5,5, La Gazzetta dello Sport — 6,0. При этом Соrriere dello Sport в материале о матче отмечает, что при втором пропущенном голе вратарь сборной Италии не выручил команду.

У «ПСЖ» пока всего четыре очка, клуб идет в таблице ниже зоны плей-офф, не говоря о топ-8, откуда напрямую выходят в следующий этап. Следующую игру в ЛЧ парижане проведут 26 ноября с «Баварией» в Мюнхене.

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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