Дуэ: «Если «Астон Вилла» в четвертьфинале, значит, она заслуживает этого»

Форвард «ПСЖ» Дезире Дуэ поделился ожиданиями от четвертьфинала плей-офф Лиги чемпионов против «Астон Виллы».

«Когда вы достигаете этой стадии, удача здесь не при чем. Так что если «Астон Вилла» здесь, значит, они заслуживают этого. Никаких разговоров о фаворитах. «Вилла» — хорошая команда с хорошими игроками. Мы должны быть серьезными с самого начала и до финального свистка в первом матче и в ответном тоже», — приводит слова Дуэ официальный сайт УЕФА.

Матч «ПСЖ» — «Астон Вилла» пройдет 9 апреля во Франции и начнется в 22.00 мск.