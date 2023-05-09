Дьяков объяснил, почему считает «Манчестер Сити» фаворитом в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от первого матча полуфинала плей-офф Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Манчестер Сити».

«Полуфинал Лиги чемпионов — классный матч. В том сезоне они играли на стадии плей-офф, и это была отличная битва. Победителя сложно угадать. «Сити», наверное, фаворит — по тому, как они играют в этом сезоне, какой состав у них. Да, «Реал» — победитель ЛЧ, но игроки не молодеют, хотя те же Бензема и Модрич показывают супер-футбол. Думаю, у футболистов «Сити» больше мотивации, потому что они еще не выигрывали этот титул, поэтому склоняюсь к их победе», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» пройдет сегодня, 9 мая, начало — в 22:00 по московскому времени. В прошлом сезоне команды уже встречались на стадии полуфинала. Тогда в первом матче «Сити» победил со счетом 4:3, но в ответной встрече «Реал» взял реванш и, выиграв в дополнительное время 3:1, вышел в финал.