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Лига чемпионов

Сегодня, 14:44

Дзанетти: «Встречи с «Бенфикой» будут сложными»

Сергей Разин
корреспондент
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Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти поделился ожиданиями от встречи с «Бенфикой» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Встречи с «Бенфикой будут сложными. Это классная команда. Рад, что так много итальянских клубов на турнире: есть возможность увидеть две итальянские команды в полуфинале. Отаменди великий лидер, его отсутствие для нас преимущество», — приводит слова Дзанетти журналист Николо Скира.

Первый матч пройдет в Португалии, ответный — в Италии. Победитель пары в полуфинале сыграет с победителем пары «Милан» — «Наполи».

Хавьер Дзанетти
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Интер (Интернационале)
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