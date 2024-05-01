Мусиала: «Бавария» неплохо оборонялась, но «Реал» умеет создавать это «нечто» в таких ситуациях»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал ничью с «Реалом» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Есть как позитивные, так и негативные моменты. Сегодня мы могли победить, у нас было много шансов. Мы неплохо оборонялись, но «Реал» умеет создавать это «нечто» в таких ситуациях, когда ты думаешь, что тебе сейчас ничего не грозит. Немного обидно, но мы выйдем на поле «Бернабеу» с высоко поднятой головой.

1/2 финала - это потрясающие матчи, о которых в детстве мечтает каждый ребенок. Это то, о чем всегда мечтал я — участвовать в подобных матчах. Болельщики, атмосфера — играть в них одно удовольствие. Приятно быть частью матча, в котором все играют на высоком уровне. Есть много положительных моментов, которые мы можем извлечь из этой игры. Нужно сохранять уверенность в себе, продолжать играть так, как мы играли сегодня, и стремиться к победе», — цитирует пресс-служба УЕФА Мусиалу.

Ответная игра состоится через неделю, 8 мая, в Мадриде. Начало — 22.00 по московскому времени.