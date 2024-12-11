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Мусиала: «Надеюсь, «Бавария» пройдет в ЛЧ далеко»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал победу над «Шахтером» (5:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Получилась очень хорошая игра. Мы не очень хорошо начали с пропущенного мяча, но продолжали свое дело. Концовка выдалась приятной. Понимаем, что двигаться надо от игры к игре, убеждаясь в том, что всей командой становимся сильнее. В итоге, надеюсь, пройдем в турнире далеко», — цитирует пресс-служба УЕФА Мусиалу.

«Бавария» с 12 очками занимает 8-е место в турнирной таблице. «Шахтер» располагается на 27-й строчке — 4 очка.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
Джамал Мусиала
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